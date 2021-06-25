Путин пожелал выпускникам по максимуму использовать свой талант

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников и призвал их по максимуму использовать свои способности и таланты.

Глава государства обратил внимание выпускников на то, что перед ними открывается "огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир", где можно добиться больших успехов. Российский лидер не сомневается, что у молодого поколения все для этого есть: энергия, настойчивость и целеустремленность.

"Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами, сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные, вопросы", — сказал российский лидер.

Всероссийский выпускной для школьников пройдет в пятницу в онлайн-формате.