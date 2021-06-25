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Посольство РФ ответило на слова Пентагона об инциденте с британским эсминцем

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 07:06 168

Посольство РФ ответило на слова Пентагона об инциденте с британским эсминцем
wikipedia.org / Brian Burnell / CC BY-SA 3.0

Посольство России в США считает слова представителя Пентагона о "дезинформации" по инциденту с британским эсминцем Defender голословными.

Как отмечают в российской дипмиссии, отрицание очевидного демонстрирует, что оборонное ведомство США "пребывает в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него".

Ранее глава Пентагона Джон Кирби заявил, ссылаясь на данные минобороны Великобритании, о предупредительных выстрелах для эсминца, которые представляют собой "российскую дезинформацию", пишет ТАСС.

Британский эсминец Defender пересек 23 июня российскую границу в Черном море и на несколько километров проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российскому пограничному сторожевому кораблю пришлось выполнить предупредительную стрельбу.

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