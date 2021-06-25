Эсминец Defender прошел в Черном море по решению Бориса Джонсона

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Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон оказался ответственным за утверждение маршрута британского эсминца Defender.

Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны. Перед этим глава МИД Великобритании Доминик Рааб волновался по поводу планов министра обороны Бена Уоллеса отправить эсминец именно по этому маршруту из-за возможных распри с Москвой на этом фоне. При этом, по словам собеседника издания, в правительстве обсудили и взвесили все риски перед миссией.

Решение было отправлено на Даунинг-стрит для финального решения, которое принял Джонсон. Инструкции были переданы на корабль в понедельник. Джонсон же заявил, что судно двигалось на легальных основаниях неподалеку от Крымского полуострова, несмотря на то, что на деле корабль на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент, миновав границу России.