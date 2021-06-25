Меркель заявила об отсутствии договоренностей стран ЕС по саммиту с Путиным

Global Look Press / Darmer/Davids

Главы стран-членов Евросоюза не смогли договориться касательно темы проведения совместного с Россией саммита.

Такой информацией в пятницу поделилась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего выступления по итогам первого дня саммита стран европейского сообщества. По словам политика, дискуссия была "очень обстоятельная и непростая".

"Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было", — заявила Меркель.

В четверг внешнеполитическая служба ЕС подтвердила обсуждение возможного проведения встречи лидеров стран Евросоюза и президента России Владимира Путина по инициативе Парижа и Берлина, передает ТАСС. Такую возможность также подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.