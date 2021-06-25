ФБР расследует дело убитого на Гавайях 29-летнего афроамериканца

Global Look Press / Sanjeev Singhal

Супруга застреленного сотрудниками полиции 29-летнего афроамериканца Линдани Миени обратилась в суд города Гонолулу с иском против причастных к его смерти офицеров.

Девушка уверена, что в основе убийства лежит "расовая нетерпимость", пишет Федеральное агентство новостей (ФАН). Потерпевшая утверждает, что ее муж в роковую ночь собирался наведаться в храм, однако перепутал здания. К выяснениям обстоятельства дела подключился российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР). Представители организации обратились к президенту США Джозефу Байдену и главе американской прокуратуры Меррику Гарланду.

"Инициативная группа считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь семье Миени", — отмечается в сообщении фонда, опубликованном в его Телеграм-канале.

Миени застрелили в ночь с 13 на 14 апреля. Как сообщили полицейские, они прибыли на вызов о краже со взломом в один из домов Гонолулу. Владелец жилища заявил, что его попытался ограбить именно Миени, тогда правоохранители попытались задержать афроамериканца, но он не подчинился. Сначала против него использовали электрошокер, а после несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия, отчего тот скончался в больнице.

Напомним, созданный при поддержке петербургского предпринимателя Евгения Пригожина Фонд борьбы с репрессиями, изучает дела, связанные с полицейским произволом. Представители организации готовы оказывать правовую и информационную помощь пострадавшим от жестокости правоохранителей по всему миру.