Боррель подготовит новые санкции против России по поручению 27 стран ЕС

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Лидеры 27 стран Евросоюза обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с поручением подготовить санкции против России.

Новые санкции против России будут в том числе и экономическими. Также Боррель изучит форматы диалога с РФ по тем вопросам, которые представляют важность для международного сообщества.

При этом в заявлении саммита ЕС по России не упоминалась стратегия, которую недавно озвучил Боррель. Она звучала как "отталкивать, сдерживать, вовлекать". Также скоро лидеры обсудят возможность саммита России и Евросоюза.