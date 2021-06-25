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Боррель подготовит новые санкции против России по поручению 27 стран ЕС

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 03:46 167

Боррель подготовит новые санкции против России по поручению 27 стран ЕС
Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Лидеры 27 стран Евросоюза обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с поручением подготовить санкции против России.

Новые санкции против России будут в том числе и экономическими. Также Боррель изучит форматы диалога с РФ по тем вопросам, которые представляют важность для международного сообщества.

При этом в заявлении саммита ЕС по России не упоминалась стратегия, которую недавно озвучил Боррель. Она звучала как "отталкивать, сдерживать, вовлекать". Также скоро лидеры обсудят возможность саммита России и Евросоюза.

#ес #санкции #Жозеп Боррель
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