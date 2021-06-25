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Инвестор "Северного потока — 2" прокомментировал заявление о "грязном" газе

Экономика
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Инвестор «Северного потока — 2» прокомментировал заявление о «грязном» газе
Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен назвал российский газ очень качественным и надежным энергетическим источником для стран ЕС.

Ранее американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм сообщила, что газопровод "Северный поток — 2" якобы транспортирует "самый грязный" газ. С ней не согласился Мерен, передает РБК.

Он отметил, что Wintershall Dea выступает за уменьшение выбросов метана от добычи газа. Глава компании подчеркнул, что "Газпром" поддерживает эту идею. Мерен также уверен, что транспортировка трубопроводного газа является "лучшим решением" в сравнении с закупкой сжиженного американского газа.

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