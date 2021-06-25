Зеленский рассказал о подготовке переговоров с Путиным

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Москва и Киев договариваются о деталях будущей встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Об этом рассказал сам Зеленский в эфире телеканала "1+1". В числе прочего выясняются сроки и место переговоров, так называемая "повестка дня", отметил политик в рамках интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук".

Также недавно стало очевидно, что украинские политики начинают опасаться улучшения отношений между Россией и Евросоюзом. Первым об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который выразил свои опасения по поводу возможных саммитов ЕС и РФ.