Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Зеленский рассказал о подготовке переговоров с Путиным

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 02:16 62

Зеленский рассказал о подготовке переговоров с Путиным
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Москва и Киев договариваются о деталях будущей встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Об этом рассказал сам Зеленский в эфире телеканала "1+1". В числе прочего выясняются сроки и место переговоров, так называемая "повестка дня", отметил политик в рамках интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук".

Также недавно стало очевидно, что украинские политики начинают опасаться улучшения отношений между Россией и Евросоюзом. Первым об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который выразил свои опасения по поводу возможных саммитов ЕС и РФ.

#россия #украина #владимир зеленский
Зеленский рассказал о подготовке переговоров с Путиным
Зеленский рассказал о подготовке переговоров с Путиным
Политика
02:16 | 25 июня
Вертолет Росгвардии потерпел крушение под Гатчиной
Вертолет Росгвардии потерпел крушение под Гатчиной
Происшествия
01:54 | 25 июня
Прокуратура начала проверку после пропажи самолета в Архангельской области
Прокуратура начала проверку после пропажи самолета в Архангельской области
Происшествия
01:37 | 25 июня