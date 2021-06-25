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Пропавший под Архангельском самолет обнаружили разбившимся

Происшествия
/ Обновлено: 25 июня 2021 01:22 53

Пропавший под Архангельском самолет обнаружили разбившимся
wikipedia.org / Evgeniy Bichev/CC BY 4.0

Самолет, который пропал в Архангельской области, удалось найти.

Легкомоторное воздушное судно разбилось. Членам экипажа при крушении удалось выжить. Их поместили на борт спасательного вертолета Ми-8 и транспортируют в Котлас.

Инцидент произошел во время мониторинга местности на предмет лесных пожаров. Члены экипажа находятся в сознании, однако тяжесть их состояния пока не установлена.

Капитан самолета перестал выходить на связь после 18:45 часов. Также стало известно, что маршрут проходил в Верхнетоемском районе. Данный район достаточно отдален от центра региона.

#самолет #крушение #экипаж
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