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Евгений Пригожин направил продуктовые пайки малообеспеченным жителям ЦАР

Общество
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Евгений Пригожин направил продуктовые пайки малообеспеченным жителям ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Раздача гуманитарной помощи от бизнесмена Евгения Пригожина, направленной местному населению ЦАР, продолжилась в столице республики — Банги.

Теперь продуктовые пайки получил шестой округ. Более двух тысяч малообеспеченных людей и лиц с ограниченными возможностями, получившие гумпомощь, выразили признательность российскому предпринимателю за проявленную щедрость и сострадание.

"Россия снова нам помогла. Мы благодарим бизнесмена господина Пригожина. Мы правды благодарны ему. Благодарны России. Этим вечером у нас есть повод для радости. Спасибо", — цитирует Федеральное агентство новостей одного из местных жителей.

Стоит отметить, что российский бизнесмен придает огромное значение отношениям, которые сложились у России и ЦАР. По словам Пригожина, он уверен в том, что республиканское правительство справится с задачей по восстановлению государства, а страна достигнет мира и процветания.

#гумпомощь #цар #евгений пригожин
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