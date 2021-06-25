Михеев пояснил, с чем могла быть связана провокация британцев в Черном море

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Организованная Великобританией провокация с участием эсминца Defender в Черном море стала ответом Запада на статью президента России Владимира Путина, которая была приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и выдержана в миролюбивом стиле.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев, комментируя инцидент, произошедший у берегов Крыма 23 июня, когда британский эсминец нарушил государственную границу РФ, и был изгнан из российских территориальных вод пограничным сторожевым кораблем, произведшим несколько предупредительных выстрелов, а также самолетом Су-24М, который совершил бомбометание по курсу следования «Дефендера».

Самое поразительное, что привлекает внимание в данной ситуации, отметил Михеев, это реакция Лондона, так как эсминец действовал в рамках осознанной акции, согласованной с британским руководством на самом высоком уровне.

«Подобные вещи никакие капитаны кораблей самостоятельно не решают. Этот человек получил соответствующую команду от руководства ВВС, которые советовались с политическим руководством Великобритании, которое, в свою очередь, координировало свои действия с американцами и НАТО. Такие вещи могли быть скоординированы на этом уровне», — считает политолог.

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Также Сергей Михеев выразил уверенность в том, что британская провокация стала ответом Запада на миролюбивую статью российского президента, в которой Владимир Путин призвал Европу налаживать всеобъемлющее сотрудничество.

По мнению эксперта, Москва, конечно, должна что-то предлагать Западу, но ей не стоит питать иллюзий и ждать ответного понимания.

«Вот вам ответ Запада. Они моментально начинают прощупывать. Сравнить это с ситуацией 2008 года, когда в России появился новый президент Дмитрий Медведев. Они тут же, моментально решили это дело проверить, спровоцировав тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили на военную операцию в Южной Осетии», — напомнил Михеев.

Также политолог напомнил, что Запад всегда воспринимает миролюбивый тон как проявление слабости. И провокация у мыса Фиолент стала наглядной демонстрацией того, как Запад на самом деле смотрит на ситуацию.

Global Look Press / Kremlin Pool

Все попытки России общаться на равных, проявляя миролюбивые намерения, воспринимаются там как слабость, и Запад тут же пытается проверить ту слабость на прочность, заключил Сергей Михеев.