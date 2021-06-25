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Корнилов: украинские брошюры «о войне с РФ» опасны для психики

Ближнее зарубежье
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Корнилов: украинские брошюры «о войне с РФ» опасны для психики
Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Психическое здоровье украинцев может серьезно пострадать из-за составленного Центром информационной безопасности Минкульта Украины руководства о том, как себя следует вести в случае «войны с Россией».

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей предупредил публицист и политолог Владимир Корнилов, который прокомментировал сообщения о том, что Украине готовят отправить в печать тираж брошюр с пособием для местного населения о том, как действовать, если начнется война с РФ.

По словам эксперта, тот факт, что украинская пропаганда начала самостоятельно выдумывать страшилки для населения страны и небылицы о возможном вторжении, свидетельствует о ее независимости от Запада.

«Вместо того, чтобы призывать защищать свою землю, авторы советуют всем спрятаться в подвал и не мешать доблестным украинским воинам вместе с местными пропагандистами делать свою работу», — рассказал Корнилов о том, что говорится в данном пособии.

При этом политолог добавил, что создание подобного рода печатных материалов полностью соответствует концепции агрессивной информационной кампании, направленной на разжигание среди украинцев русофобии, которую проводят власти Украины.

Корнилов: украинские брошюры «о войне с РФ» опасны для психики
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Целью Киева, считает Корнилов, является запугивание украинцев, и власти страны добились в этом определенных успехов.

«Нагнетание ситуации в украинских СМИ пагубно влияет на психологическое состояние украинцев», — подчеркнул политолог.

В заключение Владимир Корнилов недавний случай, освещавшийся в СМИ, когда пожилая жительница украинского села, наслушавшись по телевизору страшилок о «российской агрессии», решила пересидеть «вторжение» в укромном месте. С этой целью женщина собрала «тревожный чемоданчик» и спрыгнула в колодец.

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