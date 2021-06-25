Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Психическое здоровье украинцев может серьезно пострадать из-за составленного Центром информационной безопасности Минкульта Украины руководства о том, как себя следует вести в случае «войны с Россией».

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей предупредил публицист и политолог Владимир Корнилов, который прокомментировал сообщения о том, что Украине готовят отправить в печать тираж брошюр с пособием для местного населения о том, как действовать, если начнется война с РФ.

По словам эксперта, тот факт, что украинская пропаганда начала самостоятельно выдумывать страшилки для населения страны и небылицы о возможном вторжении, свидетельствует о ее независимости от Запада.

«Вместо того, чтобы призывать защищать свою землю, авторы советуют всем спрятаться в подвал и не мешать доблестным украинским воинам вместе с местными пропагандистами делать свою работу», — рассказал Корнилов о том, что говорится в данном пособии.

При этом политолог добавил, что создание подобного рода печатных материалов полностью соответствует концепции агрессивной информационной кампании, направленной на разжигание среди украинцев русофобии, которую проводят власти Украины.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Целью Киева, считает Корнилов, является запугивание украинцев, и власти страны добились в этом определенных успехов.

«Нагнетание ситуации в украинских СМИ пагубно влияет на психологическое состояние украинцев», — подчеркнул политолог.

В заключение Владимир Корнилов недавний случай, освещавшийся в СМИ, когда пожилая жительница украинского села, наслушавшись по телевизору страшилок о «российской агрессии», решила пересидеть «вторжение» в укромном месте. С этой целью женщина собрала «тревожный чемоданчик» и спрыгнула в колодец.