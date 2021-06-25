Рар рассказал, из-за чего будут «драки» на саммите глав стран ЕС

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Встреча глав стран-членов Евросоюза в Брюсселе станет площадкой обсуждения множества важных вопросов, но единодушия на саммите не ожидается.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, по словам которого встреча лидеров стран Евросоюза может обернуться сразу несколькими «драками».

«Сначала достанется венграм, за их новый закон против ЛГБТ, — предсказал немецкий политолог. — Ряд староевропейцев, считая, что либеральные ценности превыше всего, требуют жестких санкций против Венгрии. Но за венгров — младоевропейцы».

Вторым поводом для «драки» на саммите, по мнению Рара, станет Россия, против которой младоевропейцы, обвиняющие Москву в «агрессии», требуют ввести новые жесткие санкции. Однако старые члены Евросоюза – страны Западной Европы – не хотят обострять отношения с Россией, так как ориентируются в этом вопросе на Соединенные Штаты Америки.

Староевропейцы видят, что президент США Джо Байден готов пойти на примирение с Россией, поэтому и сами предлагают искать конструктивные подходы к Москве, вместо того, чтобы вводить против нее новые санкции.

«В Брюсселе появилась вдруг Украина, истерически предупреждая Германию о недопустимости сближения с Россией. Украина чувствует себя брошенной и обиженной Европой», — отмечает также Рар.

Третью драку на саммите лидеров ЕС, по мнению эксперта, можно ждать из-за денег, которые Брюссель выделяет странам-членам Союза на борьбу с пандемией коронавируса.

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Брюссель планирует распределить 750 миллиардов евро, однако деньги достанутся не всем членам ЕС, а только тем, кто готов менять свои экономики и «зеленеть». Также Брюссель откажет в деньгах странам, не придерживающихся либеральных ценностей.

«Воцарится консенсус в руководстве Евросоюза — или саммит в Брюсселе продемонстрирует серьезные расхождения, даже раскол, в Европе? Не знаю», — заключает свои рассуждения Александр Рар.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что по итогам первого дня саммита лидеры стран Евросоюза не смогли достичь консенсуса в вопросе проведения совместной встречи с руководством России.