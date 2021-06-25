Прокуратура начала проверку после пропажи самолета в Архангельской области

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Котласская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полета самолета, который обследовал лесопожарную обстановку в Верхнетоемском районе.

Котласская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в связи с тем, что 24 июня 2021 года после 18:45 легкомоторный самолет, который обследовал лесопожарную обстановку в Верхнетоемском районе Архангельской области, перестал выходить на связь.

На поиски вылетели спасатели. По предварительным данным, на борту пропавшего со связи судна находятся два человека.

Недавно вертолет Росгвардии потерпел крушение под Гатчиной. ЧП произошло в районе деревни Корпикюля на дороге Гатчина - Пушкин. Погибли три человека.