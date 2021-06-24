Певица Круглова рассказала о многочасовом допросе на украинской границе

Из личного архива Александры Кругловой /

Российская певица Саша Круглова, ставшая хедлайнером фестиваля "Жара" в "Крокус Сити Холле", рассказала об инциденте на границе РФ и Украины.

Круглова стала гостьей нового выпуска проекта "Давай поговорим" с Вадимом Манукяном, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН). Она публично заявила о своем отношении к политике. Одной из тем интервью с Манукяном стало взаимоотношение России и Украины. Круглова призналась, что ее крайне неприятно удивил тот факт, что ей пришлось два часа простоять на украинской границе. Не услышав нужного для себя ответа, пограничники все же позволили Кругловой попасть на территорию соседней страны, однако теперь она и слышать не хочет о поездках туда. А вот с поездкой в Крым все прошло иначе — там она бывает с удовольствием и видит, что местное население не жалеет, что в 2014 году приняло решение воссоединиться с Россией.

Напомним, Саша Круглова стала хедлайнером фестиваля "Жара", проходящего в эти дни с московском "Крокус Сити Холле". Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мероприятие все же было решено провести, однако не в Баку, как было запланировано раньше, а в России. Все же полноценный концерт со зрителями можно было увидеть только на гала-концерте открытия, все последующие события организаторы перенесли в формат телесъемки.