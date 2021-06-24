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Экипаж потерпевшего крушение Ми-8 не допустил падения на жилые дома

Происшествия
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Экипаж потерпевшего крушение Ми-8 не допустил падения на жилые дома
Global Look Press / MOD Russia

Экипаж рухнувшего в Ленобласти вертолета Ми-8 сделал все, чтобы увести падающую машину от жилых домов. Такой информацией поделились в пресс-службе Росгвардии.

Ранее сообщалось, что вертолет, принадлежащий Росгвардии, потерпел крушение в районе деревни Корпикюля у дороги Гатчина — Пушкин. На его борту находились три человека, все они погибли. Известно, что Ми-8 совершал учебно-тренировочный полет без средств вооружения.

Факт крушения подтвердили в МЧС. На место падения направилась наземная поисково-спасательная команда Западного военного округа.

#вертолет #крушение #ми-8
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