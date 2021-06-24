Экипаж потерпевшего крушение Ми-8 не допустил падения на жилые дома

Global Look Press / MOD Russia

Экипаж рухнувшего в Ленобласти вертолета Ми-8 сделал все, чтобы увести падающую машину от жилых домов. Такой информацией поделились в пресс-службе Росгвардии.

Ранее сообщалось, что вертолет, принадлежащий Росгвардии, потерпел крушение в районе деревни Корпикюля у дороги Гатчина — Пушкин. На его борту находились три человека, все они погибли. Известно, что Ми-8 совершал учебно-тренировочный полет без средств вооружения.

Факт крушения подтвердили в МЧС. На место падения направилась наземная поисково-спасательная команда Западного военного округа.