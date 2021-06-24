Стала известна предварительная причина крушения Ми-8 в Ленобласти

Федеральное агентство новостей /

Пока нельзя говорить, что конкретно послужило причиной падения вертолета Ми-8 в Гатчинском районе Ленинградской области.

Вероятнее всего, что авиакатастрофа произошла из-за неисправности, заявил сотрудник Росгвардии, но сейчас называть точную причину происшествия пока рано.

Крушение произошло слишком быстро, экипаж даже не смог сообщить об инциденте, поделился с ФАН источник в Росгвардии. Сообщается, что члены экипажа были мастерами и профессионалами своего дела. Происшествие унесло жизни трех человек.