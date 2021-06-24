Опубликован список погибших при крушении Ми-8 у дороги Гатчина — Пушкин

Global Look Press / MOD Russia

На борту упавшего к югу от Петербурга вертолета Росгвардии находились три человека. Их имена публикует ФАН.

Как сообщает источник ФАН, на борту потерпевшего крушение вертолета Росгвардии находились: майор Мулюкин Н., помощник штурмана первого звена Сулейманов Р. и старший бортовой Куликов Д. Все они погибли.

Ранее сообщалось о падении винтокрылой машины Ми-8, принадлежащей Росгвардии, у дороги Гатчина — Пушкин в районе деревни Корпикюля. По уточненным данным, вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без средств вооружения.

На место трагедии направилась наземная поисково-спасательная комиссия Западного военного округа. Факт крушения также подтвердили в МЧС.