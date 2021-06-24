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Поисково-спасательная команда ЗВО направилась к месту крушения Ми-8 в Ленобласти

Происшествия
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Поисково-спасательная команда ЗВО направилась к месту крушения Ми-8 в Ленобласти
Федеральное агентство новостей /

К месту крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области выдвинулась поисково-спасательная команда ЗВО.

Такой информацией поделился источник в ЗВО.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии, рухнул в районе деревни Корпикюля на дороге Гатчина Пушкин. По уточненным данным, винтокрылая машина выполняла учебно-тренировочный полет, не имея с собой никаких средств вооружения. На борту находились три человека, все они погибли.

По словам очевидцев, с места трагедии в небо поднимается густой черный дым. Факт крушения подтвердили в МЧС. На место инцидента направилась комиссия. Причины и обстоятельства катастрофы пока неизвестны.

#вертолет #росгвардия #ми-8
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