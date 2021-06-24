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Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Ленобласти

Происшествия
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Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Ленобласти
Федеральное агентство новостей /

Упавший в районе деревни Корпикюля на дороге Гатчина — Пушкин вертолет принадлежал Росгвардии.

При крушении вертолета погиб экипаж в составе трех человек: пилот, второй пилот и бортмеханик вертолета. После крушения вертолет вспыхнул. В небо поднялся столб черного дыма.

"Транспортно-боевой вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленобласти при выполнении учебно-тренировочного полёта. Предварительно, экипаж в составе трёх военнослужащих погиб", — заявили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного округа.

Известно, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без вооружения. Жители деревни Корпикюля не пострадали. Главное военное следственное управление выясняет подробности произошедшего.

#крушение #ленобласть #ми-8
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