Вертолет Росгвардии потерпел крушение под Гатчиной

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Вертолет рухнул в Ленинградской области. Как сообщают в соцсетях, ЧП произошло в районе деревни Корпикюля на дороге Гатчина - Пушкин.

Вертолет рухнул в Ленинградской области. Как сообщают в соцсетях, ЧП произошло в районе деревни Корпикюля на дороге Гатчина - Пушкин. На место катастрофы прибыли сотрудники МЧС, очевидцы сообщают о густом черном дыме на месте крушения.

По уточненной информации, погибли три человека: пилот, второй пилот и бортинженер. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Недавно сообщалось, что вертолет ВВС Филиппин "Черный ястреб" разбился на тренировочных полетах. На борту S-70i Black Hawk находились шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.