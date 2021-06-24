Сенатор Косачев полагает, что Евросоюз не уловил тенденцию налаживания отношений

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Евросоюз не уловил тенденцию налаживания отношений с Москвой после саммита Россия — США в Женеве. Об этом высказался зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор и дипломат в беседе с RT оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости ЕС искать контакты с РФ. По его словам, не стоит забывать, сколько государств входят в Евросоюз. Слова Меркель не отражают позицию объединения, отметил Косачев.

Дипломат добавил, что в Евросоюзе существует внутренняя борьба между теми, кто хочет диалога с Россией и теми, кто желает отгородиться от Москвы. ЕС в этом вопросе отстал от текущего состояния отношений РФ и США, констатировал сенатор.

Ангела Меркель последний раз выступила в бундестаге 24 июня, сообщает сайт 360tv.ru. Канцлер призвала Евросоюз искать прямой контакт с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.