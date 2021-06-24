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В Совфеде заявили, что ВМС Британии не удалось своей провокацией посеять панику в Крыму

Политика
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В Совфеде заявили, что ВМС Британии не удалось своей провокацией посеять панику в Крыму
wikipedia.org / Mick Storey/MOD / OGL

ВМС Великобритании не единственные, кто создают опасные ситуации у берегов Крыма и провоцируют российских военных.

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди на организованной Медиагруппой "Патриот" пресс-конференции рассказала, как жители Крыма отреагировали на недавнюю провокацию британских ВМС у мыса Фиолент.

По ее словам, крымчане достаточно спокойно отнеслись к внезапному появлению боевого корабля у берегов полуострова, потому что знают, что Крым надежно защищен от любых вторжений, передает ФАН.

При этом Ковитиди отметила, что не только британские ВМС нарушают покой жителей провокациями. Агрессивными выходками регулярно промышляет Украина, чтобы угодить Европе и попасть в НАТО.

Ранее сообщалось, что эсминец Defender ВМС Великобритании нарушил российскую госграницу. В ответ на вторжение российским военным пришлось открыть по кораблю предупредительный огонь.

#крым #британия #провокации
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