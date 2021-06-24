ФСБ России показала кадры предупредительной стрельбы по британскому Defender

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

ФСБ России обнародовала видео инцидента с британским эсминцем Defender, во время которого по иностранному кораблю был открыть предупредительный огонь.

На опубликованных кадрах можно увидеть переговоры российских военных с британскими моряками, а также действия пограничников, предотвративших нарушение госграниц России со стороны иностранного судна.

Ранее сообщалось, что эсминец британских ВМС Defender вторгся в территориальные воды РФ. Российским пограничникам и Черноморскому флоту РФ пришлось пойти на крайнее меры и открыть предупредительный огонь по кораблю. Только после этого эсминец развернулся и покинул запретную зону.