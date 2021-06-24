Касаткина не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Истбурне

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Латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла в полуфинал WTA впервые с октября 2019 года. Россиянка Дарья Касаткина проиграла в трех сетах.
Касаткина не смогла обыграть представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истбурне. В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей встречи между казахской теннисисткой Еленой Рыбакиной и латвийкой Анастасией Севастовой.
Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема (ТБШ) является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") и Уимблдонского турнира в 2018 году.