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Касаткина не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Истбурне

Спорт
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Касаткина не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Истбурне
wikipedia.org / si.robi

Латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла в полуфинал WTA впервые с октября 2019 года. Россиянка Дарья Касаткина проиграла в трех сетах.

Касаткина не смогла обыграть представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истбурне. В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей встречи между казахской теннисисткой Еленой Рыбакиной и латвийкой Анастасией Севастовой.

Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема (ТБШ) является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") и Уимблдонского турнира в 2018 году.

#теннис #касаткина #остапенко
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