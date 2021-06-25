«Кризис и потеря рабочих мест»: Америке грозит дефолт, бьет тревогу Минфин США

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Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила конгресс о возможном дефолте и новом финансовом кризисе уже осенью, если законодатели не смогут быстро принять меры для повышения лимита госдолга страны или полной приостановки займов.

Чиновница назвала «немыслимым» невыполнение долговых обязательств Штатов и отметила, что такой сценарий будет иметь «абсолютно катастрофические последствия». Ситуацию могут спасти конгрессмены, если примут законодательные меры: займы можно либо приостановить (сейчас они заморожены, но лишь до 31 июля), либо повысить лимит госдолга. Но в августе конгресс уходит на каникулы, что весьма беспокоит Йеллен — в нынешней финансовой ситуации парламентариям не время отдыхать.

«Дефолт ускорит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев в то время, когда мы все еще оправляемся от пандемии коронавируса», — цитирует министра Reuters.

Однако если лимит долга не позволит Минфину США получить новые займы, правительству придется полагаться только на налоговые поступления для оплаты социальных обязательств. И этих денег может не хватить.

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Йеллен добавила, что ее министерство работает над предложением для стран G20 о введении минимального налога в 15% для крупнейших и наиболее прибыльных транснациональных корпораций — это сможет повысить налоговые поступления и снизить долговую нагрузку. Не факт, что страны «большой двадцатки» поддержат инициативу.

Ранее американское казначейство смогло предотвратить потенциальный дефолт в течение нескольких месяцев, приостановив взносы в пенсионные фонды государственных служащих. С начала 2021 года объем государственного долга США превысил 28,3 триллиона долларов. Этот показатель стал самым большим за всю историю страны: из-за пандемии за 2020 год США заняли в три раза больше денег, чем обычно — 4,5 триллиона долларов вместо 1,5 триллиона.

В середине апреля Штаты ввели новые санкции против России, запретив американским финансовым учреждениям покупать новые гособлигации напрямую у Центробанка, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния страны. Подробнее о том, как это могло повлиять на жизнь российских граждан, читайте в нашей статье.