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Российский союз туриндустрии одобрил решение допускать на курорты Кубани только привитых

Общество
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Российский союз туриндустрии одобрил решение допускать на курорты Кубани только привитых
pixabay.com /

Решение властей Краснодарского края о допуске на курорты только вакцинированных людей поддержали в Российском союзе туриндустрии.

Региональные власти приняли решение, что с 1 августа на курорты Краснодарского края будут допускать только туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Поездки для отдыхающих должны быть безопасными, мера позволит снизить риск распространения коронавирусной инфекции, отметил в беседе с сайтом 360tv.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ограничения вводили и в прошлом году, когда гостиницы и отели только начали открывать. Было правило, что заполняемость не должна превышать 50%, напомнил Барзыкин. Новые меры также помогут снизить заболеваемость, считает вице-президент.

#курорты #вакцинация #коронавирус
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