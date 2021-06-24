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Путин и Эрдоган по телефону обсудили поставки вакцины "Спутник V"

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 19:34 92

Путин и Эрдоган по телефону обсудили поставки вакцины «Спутник V»
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.

Как сообщает пресс-служба Кремля, одной из тем стал старт поставок российской вакцины "Спутник V" в Турцию. В беседе Эрдоган выразил признательность за решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях", — передает Кремль.

Ранее Путин провел телефонную беседу с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и поздравил его с победой на выборах в Нацсобрание республики.

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