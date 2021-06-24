Российские боксеры хотят провести тренировку со сборной Черчесова

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Совместная тренировка российских боксеров и футболистов может состояться после летней Олимпиады в Токио.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что организация хочет провести тренировку со сборной России по футболу. По его словам, боксеры объяснят футболистам, что значит "биться за родину".

"Боксер выходит в ринг без единого рубля и готов умереть за свою страну. А у футболистов такого нет, они думают о деньгах", — подчеркнул Щекутьев.

Он уточнил, что совместную тренировку можно провести после Олимпийских игр в Токио. Предложение о тренировочном мероприятии ФБР направит в Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время, сообщает Ura.ru.

Сборная России на групповом этапе Евро-2020 крупно проиграла Бельгии (0:3), одержала минимальную победу над Финляндией (1:0) и уступила Дании (1:4).