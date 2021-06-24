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Захарова шуткой ответила на решение Украины внести Киркорова в черный список

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 19:19 93

Захарова шуткой ответила на решение Украины внести Киркорова в черный список
politexpert.net / Евгений Зайцев

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на признание певца Филиппа Киркорова национальной угрозой Украине по решению властей Киева.

Музыкант Филипп Киркоров оказался в черном списке Украины как лицо, представляющее угрозу безопасности страны. Дипломат Мария Захарова ответила на резонансную новость в своем Telegram-канале. Представительница МИД РФ иронично прокомментировала "опасный" статус короля эстрады.

"Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?" — поинтересовалась Захарова.

Филипп Киркоров также отреагировал на новость о том, что отныне он представляет угрозу Украине. Артист записал ролик, где прокомментировал решение властей, и заявил, что будет гордиться своим статусом участника черного списка.

#захарова #украина #киркоров
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