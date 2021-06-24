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Шугалей назвал действия Турции неприкрытым вмешательством во внутренние дела Ливии

Общество
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Шугалей назвал действия Турции неприкрытым вмешательством во внутренние дела Ливии
Федеральное агентство новостей /

Деятельность сил Запада в Ливии и Мали провоцирует новые волнения в этих государствах, полагает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Анкара не прекращает попытки убедить общественность в том, что турецкий контингент имеет право продолжать свое нахождение на территории Ливии. По мнению Шугалея, такие действия уже стали неприкрытым вмешательством во внутренние дела другой страны, передает ФАН.

"Ливийцы устали от такой "помощи". Но вместе с тем, меня поражает — почему они не остановят тех, кто навязывает им свои советы?", — добавил глава ФЗНЦ.

Вполне вероятно, что в Ливии не понимают, что на самом деле страну просто обворовывают. Западные страны уже давно интересуются получением ливийских природных богатств. Страна оккупирована и за последние десять лет ее практически "раздробили" на кусочки, отметил социолог.

На данный момент "партнеры-стервятники" Ливии уже лишили ее самостоятельности, и страна находится под внешним контролем. Однако Максим Шугалей выразил надежду, что, несмотря на все трудности, народ Ливии сможет выбрать себе достойного президента во время национальных выборов 24 декабря.

#турция #ливия #фзнц #Шугалей
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