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Корпорация Microsoft презентовала новую версию ОС Windows 11

Общество
/ Обновлено: 24 июня 2021 18:39 79

Корпорация Microsoft презентовала новую версию ОС Windows 11
Global Look Press / Toby Scott/Keystone Press Agency

Компания Microsoft официально презентовала пользователям операционную систему Windows 11. Это самое крупное обновление за шесть лет.

Новая операционная система от компании Microsoft имеет простой интерфейс для пользователей. Также она оснащена магазином с приложениями, обладает высокой производительностью и многофункциональностью.

Разработчики в новой операционной системе обновили дизайн меню "Пуск" и его кнопку. В Windows 11 данная задача находится на панели в центре.

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