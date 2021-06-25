Михеев: американцы на смогли привить Афганистану демократические ценности

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Ситуация в Афганистане после 20 лет пребывания в этой стране американского военного контингента никак не улучшилась. США так и не смогли внедрить там продвигаемые ими «ценности» в виде свободных рыночных отношений, демократии и тому подобного.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал известный российский политолог и публицист Сергей Михеев.

«Мне кто-нибудь может рассказать, какие инвестиции за 20 лет произошли в экономику Афганистана? Никаких. А что так? – поинтересовался эксперт. — У вас же есть универсальный рецепт, который вы всем парите — демократические ценности, выборы, "свободные" естественно, свободно-рыночные отношения, которые привлекут инвестиции. Вот вам было дано поле для экспериментов».

По словам Сергея Михеева, Вашингтону не удалось внедрить вои технологии и ценности в афганское общество, и результат двадцатилетнего пребывания американских военнослужащих в Афганистане равняется нулю.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, вывод американских войск из Афганистана Вашингтон начал 1 мая 2021 года и планирует завершить 11 сентября текущего года.

При этом сразу несколько западных СМИ, в том числе и американский телеканал CNN, предсказали, что после вывода из Афганистана войск США, правящий режим страны не продержится и полугода, и падет под натиском активизировавшихся в регионе террористических бандформирований