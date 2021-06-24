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МИД России рассчитывает на начало работы с послом США в ближайшее время

Политика
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МИД России рассчитывает на начало работы с послом США в ближайшее время
wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

Министерство Российской Федерации планирует возобновить сотрудничество с послом США в России Джоном Салливаном уже на следующей неделе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Экс-заместитель госсекретаря США прибыл в Москву 24 июня и уже готов приступить к своим обязанностям. Российский представитель в Вашингтоне Анатолий Антонов вернулся к исполнению обязанностей 20 июня и уже сейчас ведет контакты с представителями Государственного департамента США по практическим вопросам.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова объявила о демарше послу Великобритании Деборе Броннерт. Поводом стал инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма: корабль Королевских ВМС нарушил границы территориальных вод России и игнорировал сообщения сотрудников погранслужбы.

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