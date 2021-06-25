Леонков: Британский эсминец собирал вблизи Крыма стратегическую информацию

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Провокация в Черном море с участием британского эсминца Defender была совершена с конкретной целью – собрать у берегов Крыма стратегически важную информацию.

Такое мнение в комментарии Телеканалу «Царьград» высказал военный эксперт, обозреватель издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что нарушивший государственную границу России поблизости от мыса Фиолент в акватории Черного моря британский военный корабль, находился в российских территориальных водах как минимум полчаса. Эсминец ушел из российских территориальных вод только после того, как в его сторону пограничный сторожевой корабль ВМФ РФ произвел предупредительные артиллерийские выстрелы, а также самолет Су-24М совершил бомбометание по курсу следования нарушителя.

При этом британское Министерство обороны сообщило, что инцидент не представляет собой ничего необычного, так как никакой стрельбы по эсминцу Королевских ВМС не было, а корабль просто прошел через якобы украинские территориальные воды, в т время как Россия в рамках военных учений проводила стрельбы, не имевшие отношения к кораблю Defender.

Комментируя сложившуюся ситуацию, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что британцы пошли на очевидную провокацию в Черном море, и самое интересное это то, с какой целью они это сделали.

По мнению эксперта, британцы добивались совсем не того, чтобы вызвать огонь российских пограничников, или спровоцировать их еще на какие-то решительные действия.

«Тридцать минут нахождения в наших территориальных водах — большой отрезок времени. Но они добивались не того, чтобы мы выскочили и погрозили им пальчиком, постреляли по ним. Они добивались… получения важной стратегической информации», — уверен Леонков.

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

При этом он добавил, что пока не ясно, достигли ли британцы своей цели. Для того, чтобы точно разобраться в этом, по словам военного эксперта, нужно точно знать, какие средства задействовала российская сторона для пресечения нарушения своих границ, и как отработала вся система – были ли задействованы все силы, или имело место частичное привлечение пограничных военных средств. Только получив полную информацию на этот счет, по словам Леонкова, можно будет делать выводы о том, какую информацию удалось собрать британцам.