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Зеленский продлил санкции против четырех российских телеканалов

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 17:47 96

Зеленский продлил санкции против четырех российских телеканалов
president.gov.ua / Офіс Президента України

Режим санкционных ограничений против четырех российских телеканалов будет продлен на три года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Под ограничения попали телеканалы "РТР-Планета", "Россия-24", "НТВ", а также "Первый Канал. Всемирная сеть". Также украинский лидер продлил режим запрета для ряда российских авиакомпаний.

Помимо крупного бизнеса, телеканалов и авиакомпаний, официальный Киев наложил ограничения на пять банков: российские Сбербанк, "Газпромбанк" и ВТБ, а также Государственный банк Луганской Народной Республики и Центральный банк Донецкой Народной Республики.

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