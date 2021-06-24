Зеленский продлил санкции против четырех российских телеканалов

president.gov.ua / Офіс Президента України

Режим санкционных ограничений против четырех российских телеканалов будет продлен на три года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Под ограничения попали телеканалы "РТР-Планета", "Россия-24", "НТВ", а также "Первый Канал. Всемирная сеть". Также украинский лидер продлил режим запрета для ряда российских авиакомпаний.

Помимо крупного бизнеса, телеканалов и авиакомпаний, официальный Киев наложил ограничения на пять банков: российские Сбербанк, "Газпромбанк" и ВТБ, а также Государственный банк Луганской Народной Республики и Центральный банк Донецкой Народной Республики.