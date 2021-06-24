«Недалекие чиновники»: Киркоров отреагировал на попадание в черный список Киева

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Популярный певец Филипп Киркоров прокомментировал внесение своего имени в список угрожающих национальной безопасности Украины. Артист эмоционально отреагировал на это решение.

Музыкант уверен, что внесение его в санкционный список выглядит абсурдно, так как певец является народным артистом Украины с 2008 года. Исполнитель известных песен говорит, что уже ничего не может его удивить в мире, где возникает очень много подобных нелепых ситуаций.

"Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонус, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь, а музыку не закроешь бумажкой или границей. Я должен сказать таким чиновникам "спасибо", ведь они своей глупостью помогают становиться мне еще популярнее", — заявил Киркоров в своем видеообращении на странице в Instagram.

Звезда российской эстрады сожалеет, что от таких абсурдных действий со стороны представителей властей Украины страдают обычные украинские люди. Ведь они являются поклонниками его творчества многие годы. Народный артист призвал украинские власти "подружиться со своей головой".