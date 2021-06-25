Марков объяснил, почему британцы так нагло ведут себя в Черном море

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Великобритания, которая некогда была великой морской державой, теперь стала деградировавшим государством с «гопниками» во власти, и ведет себя соответствующим образом, опускаясь до откровенного вранья.

Такой резкий комментарий по поводу инцидента с британским эсминцем, нарушившим российскую границу в Черном море, в интервью изданию «ПолитРоссия» изложил российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Также, эксперт отметил, что британцы своими действиями полностью подтвердили сказанные главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу слова о том, что НАТО наращивает агрессивность у российских границ.

Особое внимание Сергей Марков уделил наглой лжи, с которой британские власти комментировали инцидент со своим эсминцем, утверждая, что корабль якобы прошел рядом с Крымом через территориальные воды Украины.

«Даже если Лондон не признает Крым российским, территория принадлежит тому государству, которое ее контролирует», — напомнил политолог.

При этом он отметил, что власти Великобритании продолжали отрицать факт предупредительной стрельбы российского сторожевого пограничного и бомбометания Су-24М по курсу следования эсминца, даже после того, как об этом рассказал очевидец стрельбы и бомбометания – британский журналист, сотрудник ВВС, находившийся непосредственно на борту корабля Defender.

«Для официального Лондона ложь в отношении России стала нормой жизни», — подчеркнул Марков.

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В заключение беседы политолог добавил, что британская провокация в Черном море встает в один ряд с историей об «отравлении» Сергея и Юлии Скрипалей, так как и в том, и в другом случае речь идет об откровенном вранье.

«У власти в Британии стоят авантюристы с дипломами лучших ВУЗов, но с психологией гопников», — подытожил Сергей Марков.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) обнародовала видеозапись с борта пограничного сторожевого корабля, выполнявшего предупредительные артиллерийские выстрелы в направлении британского эсминца, нарушившего границу РФ у мыса Фиолент в Черном море.