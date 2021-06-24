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Вакцина от коронавируса в виде жвачки может поступить в гражданский оборот

Общество
/ Обновлено: 24 июня 2021 17:52 51

Вакцина от коронавируса в виде жвачки может поступить в гражданский оборот
pixabay.com / Gerd Altmann

Работа над вакциной от COVID-19 в форме жвачки идет по запланированному графику, сообщил журналистам начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ Сергей Борисевич.

Жевательную вакцину разрабатывает российское министерство обороны. Полковник медицинской службы Борисевич в разговоре с журналистами не исключил, что в будущем вакцина поступит в гражданский оборот, решение будет зависеть от ее качества: 

"Посмотрим по качеству", — пояснил он. 

Больше полезной информации о коронавирусе, которую необходимо знать на фоне опасности распространения заболевания в мире, можно получить на официальном государственном портале стопкоронавирус.рф.

#вакцина #пандемия #коронавирус
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