Эксперты оценили шансы сборной Украины на победу в матче 1/8 финала Евро

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Сборная Украины впервые в истории прошла в плей-офф чемпионата Европы благодаря турнирному раскладу, в 1/8 финала Евро украинцы встретятся со шведами.

Украина смогла собрать хорошую команду с игроками, которые принимают участие в серьезных европейских чемпионатах. Таким мнением поделился бывший наставник «Зенита» Борис Раппопорт.

По словам Раппопорта, выход украинцев из группы — лучший результат для украинской сборной. При этом он отметил, что в игре Украина — Австрия последние были на голову выше. Эксперт обратил внимание на то, что в игре со шведами у украинцев мало шансов. Эксперт Андрей Малосолов согласился с Раппопортом, добавив, что 1/8 для Украины — это максимум, сообщает телеканал "360".

"Я думаю, что путь этой сборной (Украины. — Прим. Ред.) завершится на стадии одной восьмой финала в игре против Швеции", — резюмировал он.

Сборная Андрея Шевченко на групповой стадии Евро проиграла нидерландцам, совершив невероятный камбэк (2:3), победила Северную Македонию (2:1) и проиграла австрийцам (0:1).