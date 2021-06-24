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МИД России официально объявил демарш послу Великобритании

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 17:10 216

МИД России официально объявил демарш послу Великобритании
twitter.com / @DeborahBronnert

Посол Великобритании Дебора Броннерт получила решительный протест от России в связи с провокацией у берегов Крыма.

Российская сторона объявила Лондону через официального представителя демарш в связи с инцидентом, произошедшим у берегов Крыма. Сама Броннерт от комментариев прессе отказалась и покинула здание МИД на Смоленской площади в Москве молча.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова объявила о демарше еще до прибытия Броннерт в российское международное ведомство. Москву возмутили заявления официального Лондона о том, что эсминец Defender якобы следовал всем нормам международного морского права, нарушая суверенные границы территориальных вод России близ Крыма.

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