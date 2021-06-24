«Участвовать не буду»: премьер Нидерландов прокомментировал идею саммита Россия — ЕС

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Глава Правительства Нидерландов Марк Рютте прокомментировал идею реализации саммита Россия — США.

По его словам, он не имеет ничего против переговоров между президентом России Владимиром Путиным, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако сам политик отказался участвовать в мероприятии. Свое решение он аргументировал делом о крушении самолета MH17 в небе над Украиной.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила европейским лидерам провести переговоры с российским коллегой. Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.