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"Участвовать не буду": премьер Нидерландов прокомментировал идею саммита Россия — ЕС

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 17:11 75

«Участвовать не буду»: премьер Нидерландов прокомментировал идею саммита Россия — ЕС
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Глава Правительства Нидерландов Марк Рютте прокомментировал идею реализации саммита Россия — США.

По его словам, он не имеет ничего против переговоров между президентом России Владимиром Путиным, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако сам политик отказался участвовать в мероприятии. Свое решение он аргументировал делом о крушении самолета MH17 в небе над Украиной.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила европейским лидерам провести переговоры с российским коллегой. Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

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