«Зюганов топит партию»: КПРФ шагает в Госдуму с миллионером и «Единой Россией»

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Неожиданны и одновременно ожидаемы итоги съезда КПРФ, прошедшего 24 июня. Возглавил федеральный список на предстоящих выборах в Госдуму бессменный председатель ЦК Геннадий Зюганов, вторым номером идет летчик-космонавт Светлана Савицкая, третьим — директор «Совхоза имени Ленина», экс-кандидат в президенты и, как утверждают СМИ, миллионер Павел Грудинин. Проголосовали единогласно.

Кроме того, в общефедеральной части списка оказались первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, еще два зампреда Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, губернатор Орловской области Андрей Клычков, депутат Николай Коломейцев, депутат и писатель Сергей Шаргунов, экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин и еще три депутата — Казбек Тайсаев, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков. Новых лиц среди кандидатов не обнаружено.

Ожидаемый «список Зюганова»

И все же успех партии обеспечивает тройка, идущая в авангарде — там у коммунистов все те же знакомые лица Зюганова, депутата последних шести созывов Савицкой и Грудинина. Как отмечает политолог Марат Баширов, к запросу избирателей на общее обновление власти КПРФ так и не прислушалась, что может пагубно сказаться на итогах голосования.

«Это все последствия того, что господин Зюганов цепляется за власть. Я думаю, он несколько отстал от реальной действительности, не ощущает реальные запросы избирателей и топит свою партию. В конечном итоге, полагаю, они наберут не более 10% по инерции», — спрогнозировал Баширов в комментарии «Политике Сегодня».

Эксперт указывает на растущее напряжение между федеральным центром партии и региональными ячейками: своеобразный раскол в КПРФ и пассивный протест против решений ЦК проявился в неявке части делегатов, которые не поехали на съезд. Предвыборный список коммунистов — «лебединая песня господина Зюганова», иронизирует Баширов.

ФБА «Экономика сегодня» . / Герман Парло

Неожиданно вместе с «ЕР»

По неизвестным причинам перед сентябрем в КПРФ, кажется, решили пренебречь политическим образом сильной оппозиционной партии в парламенте страны.

Так, партийцы зачем-то идут на уступки «Единой России». Например, 36-летнего депутата Саратовской областной думы и известного блогера Николая Бондаренко, одного из популярнейших среди молодежи коммуниста (1 миллион подписчиков в Instagram, около 1,5 миллиона подписчиков у его канала на YouTube, более 34 тысяч «фолловеров» в Tik-Tok) , решили не выставлять на выборы по 163-му округу, в котором «ЕР» выставила кандидатом спикера Госдумы Вячеслава Володина. Теперь соперником Володина станет куда менее популярный, фактически «инкогнито» в федеральном масштабе, депутат местной думы Александр Анидалов.

При этом, будто игнорируя колоссальный медийный ресурс Бондаренко, в Саратовском областном комитете КПРФ объяснили ТАСС, якобы решение обусловлено «невысокими шансами» депутата против Володина.

vk.com / Николай Бондаренко

Не менее удивительным итогом съезда стало предложение Зюганова обсудить с «ЕР» программу КПРФ. По мнению политолога Баширова, такой шаг — политтехнологическая уловка.

Он пытается цепляться за высокий рейтинг у "Единой России". К реальному, содержательному диалогу между партией и избирателями это не имеет никакого отношения», — заключил Баширов.

Однако не исключено, что таким образом лидер КПРФ пытается намекнуть «единороссам» на готовность к коалиции. С левого фланга единственных до недавних пор социалистов в ГД поджимает усиленная объединением «Справедливая Россия — За правду», к предвыборной активности которой коммунисты относятся с опаской.

24 июня сопредседателю обновленной партии эсеров, писателю Захару Прилепину, не дали выступить на съезде КПРФ с предложением об объединении левых патриотических сил в единый политический «фронт». Прилепин старался договориться с потенциальными товарищами о сотрудничестве, захватив на съезд кофе и круассаны, но в ЦК отреагировали резко, назвав партию «спойлером», призванным «оттягивать голоса у КПРФ».

Ранее депутат Госдумы и первый заместитель руководителя фракции эсеров Михаил Емельянов рассказал «Политике Сегодня», почему коммунисты недружественно восприняли предложение Прилепина.