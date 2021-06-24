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Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 17:05 95

Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах
Global Look Press / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах. Об этом сообщил армянский кабмин.

Российский лидер позвонил политику и пожелал ему успехов в формировании нового правительства. Путин и Пашинян обсудили ситуацию в регионе. Политики переговорили о реализации заявлений по Нагорному Карабаху.

Россия продолжит активные посреднические усилия для обеспечения стабильности в регионе, сообщили в Кремле. Путин отметил это в ходе беседы.

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