Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах

Global Look Press / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах. Об этом сообщил армянский кабмин.

Российский лидер позвонил политику и пожелал ему успехов в формировании нового правительства. Путин и Пашинян обсудили ситуацию в регионе. Политики переговорили о реализации заявлений по Нагорному Карабаху.

Россия продолжит активные посреднические усилия для обеспечения стабильности в регионе, сообщили в Кремле. Путин отметил это в ходе беседы.