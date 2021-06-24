Посол США в России Джон Салливан вернулся в Москву

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Посол Соединенных Штатов Америки и экс-заместитель госсекретаря Джон Салливан прибыл в Москву из США, сообщает Интерфакс.

Ранее СМИ выяснили, что Салливан вернется в Москву до конца июня 2021 года, однако точную дату никто назвать не смог. Информацию о прибытии дипломата 21 июня предоставила корреспондент CNN Кайли Этвуд.

"Представитель Госдепа заявил, что посол Джон Салливан на текущей неделе вернется в Москву", — написала Этвуд в соцсетях.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол России Анатолии Антонов также вернулся к исполнению своих обязанностей в Вашингтоне. Антонов уже вступил в контакт с представителями Госдепа США и занят серьезными практическими задачами, подчеркнула спикер.