Клинцевич объяснил, почему российский Су-24М не выстрелил по британскому эсминцу

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Инцидент в Черном море с британским эсминцем HMS Defender вполне мог закончиться полномасштабными боевыми действиями, если бы Россия решила не останавливаться на предупредительном огне. В среду, 23 июня, российский тактический бомбардировщик Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасные авиабомбы прямо по ходу движения корабля.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич обратил внимание, что в случае подобного вторжения пограничники имеют полное право стрелять на поражение, однако Россия дала англичанам шанс разрешить ситуацию мирно.

«Мы [Россия] не хотим лишних инцидентов, хотя положено, чтобы эти бомбы легли на палубу [британского эсминца]. Была сделана масса предупреждений, на которые эсминец просто не среагировал. Любая цивилизованная страна после проведения таких серьезных предупредительных мероприятий могла добить этот корабль. <…> Проверяют Россию на психологическую, дипломатическую и военную устойчивость», — заявил Клинцевич.

Сенатор посоветовал западным странам не «проверять» Россию, а наблюдать за ее действиями и военными маневрами в Тихоокеанском регионе.