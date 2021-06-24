Суд оставил под стражей экс-министра ЖКХ Ростовской области

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Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер остается под стражей до 28 августа. Таково решение Ленинского районного суда города.

Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным СМИ, Майер учинил перерасход 46 млн рублей из федерального бюджета, которые были выделены на благоустройство парка Вересаева.

В конце марта 2021 года Арбитражный суд признал расходы городского департамента ЖКХ и энергетики неправомерными и обязал вернуть их в федеральный бюджет.

Майер был задержан и взят под стражу в конце 2020 года.