Зеленский ввел ограничения в отношении десятков российских банков

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях в отношении десятков банков России, среди которых ВТБ и Сбербанк.

Соответствующая информация опубликована на сайте офиса украинского главы государства. В список попали также несколько международных организаций, в том числе "Колибри" и "Юнистрим". Ограничительные меры будут действовать на протяжении трех лет.

Помимо российских банков, под санкции Украины попал Центральный республиканский банк Донецкой Народной Республики, а также Государственный банк Луганской Народной Республики. В тексте указа Зеленского уточняется, что действие решения введено по статье "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".