Актриса театра и кино Инна Волгина умерла в Петербурге

Пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» /

Звезда театральных подмостков, кино и сериалов Инна Волгина скончалась на 54-м году жизни. Актриса служила в театре имени Андрея Миронова и сыграла десятки ролей.

Трагическую новость для всего театрального Петербурга сообщили в пресс-службе учреждения культуры. По словам коллег Волгиной, актриса ежегодно участвовала в премьерных спектаклях, в этом году должна была играть в постановке "Леди-призрак", которую покойная репетировала последнее время.

"Актриса до мозга костей, жадная до работы, чувствующая сок жизни, всегда волнующая и взволнованная", — говорится в сообщении на странице театра.

"Актриса-молния. Друг. Светлая память", — поделились теплыми словами коллеги артистки.

Кроме того, Инна Волгина была бессменной ведущей премии "Фигаро". Причины смерти актрисы не разглашаются. Также неизвестны дата и место прощания с легендой сцены.