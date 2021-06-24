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В КПРФ определили лидера партийного списка на думских выборах

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 16:52 60

В КПРФ определили лидера партийного списка на думских выборах
politexpert.net / Аврора Зорина

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возглавил общефедеральный список партии на думских выборах.

Стоит отметить, что, кроме Зюганова, в него вошли еще 14 представителей коммунистов России. Под вторым номером пойдет летчик-космонавт Светлана Савицкая, под третьим — директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин.

Выборы в Государственную думу России намечены на сентябрь текущего года. В некоторых регионах россияне будут иметь возможность проголосовать в онлайн-формате.

#зюганов #кпрф #выборы
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